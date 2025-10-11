Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Einfamilienhaus

Asbach (ots)

Am Abend des 10.10.2025 im Zeitraum von 18:00 bis 21:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Asbach in der Straße "An der Jugendherberge". Durch den/die bislang noch unbekannten Täter wurde Bargeld sowie Schmuck entwendet.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell