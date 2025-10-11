PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Gemeinsame Großübung von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei Neuwied

Neuwied (ots)

Am Freitagabend, 10.10.2025, fand auf dem gesperrten Streckenabschnitt der B256, zwischen Hafenstraße Neuwied und Rheinbrücke, eine gemeinsame Übung von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei Neuwied statt. In der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 21:00 Uhr übten Kräfte der Polizeiinspektion Neuwied und des Malteser Rettungsdienstes sowie insgesamt vier Feuerwehrlöschzüge aus Engers, Heimbach, Gladbach und Neuwied Stadt die Bewältigung eines schweren Verkehrsunfalls auf der Bundesstraße. Die Übung entfaltete aufgrund der Dunkelheit in Verbindung mit dem Blaulicht der zahlreichen eingesetzten Fahrzeuge große Öffentlichkeitswirksamkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neuwied
Reckstraße 6
56564 Neuwied

Telefon: 02631 8780
E-Mail: pineuwied@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 11.10.2025 – 01:18

    POL-PDNR: Einbruch in Einfamilienhaus

    Asbach (ots) - Am Abend des 10.10.2025 im Zeitraum von 18:00 bis 21:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Asbach in der Straße "An der Jugendherberge". Durch den/die bislang noch unbekannten Täter wurde Bargeld sowie Schmuck entwendet. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 09:50

    POL-PDNR: Verkehrsüberwachung - Polizei Linz stellt mehrere Verstöße fest

    Linz am Rhein (ots) - Seit Mitte der Woche führte die Polizei Linz am Rhein im Rahmen gezielter Verkehrsüberwachungsmaßnahmen verstärkt Kontrollen mit dem Schwerpunkt "Ablenkung im Straßenverkehr" sowie "Insassensicherheit" durch. An verschiedenen Örtlichkeiten im Dienstgebiet konnten dabei insgesamt neun Verstöße festgestellt werden, bei denen Fahrzeugführer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren