Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von Brennholz

Oberraden (ots)

In der Nacht vom 10. auf den 11.10.2025, gegen 00:30 Uhr, kam es in einem Waldstück in Oberraden zum Diebstahl von mehreren Metern Brennholz. Zum Tatzeitpunkt wurde in der Nähe des Tatorts ein dunkler Kastenwagen (evtl. der Marke Jeep) mit geschlossenem Anhänger beobachtet.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell