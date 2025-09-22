PRESSEPORTAL Presseportal Logo

FFW Bergen: Zwei Einsätze für die Ortsfeuerwehr Bergen am Sonntag Nachmittag

Bergen (ots)

Am Sonntag wurde die Ortsfeuerwehr Bergen um 12:40 Uhr zunächst durch die Polizei zu einer hilflosen Person hinter verschlossener Tür in den Postweg alarmiert. Über ein Fenster konnten sich die Einsatzkräfte schnell Zugang verschaffen.

Um 14:07 Uhr erfolgte die nächste Alarmierung. Gemeldet war diesmal brennender Unrat in der Lukenstraße. Vor Ort brannte eine Hecke auf ca. 10m in voller Ausdehnung.Unverzüglich wurden zwei Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung eingesetzt und so eine weitere Ausbreitung verhindert.

