Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Bei Alleinunfall leicht verletzt
Daaden (ots)
Eine 26-jährige Seat-Fahrerin befuhr am 11.10.2025 die L 285 aus Herdorf kommend in Fahrtrichtung Daaden. In einer Linkskurve kam sie dabei mit einem Rad auf den Grünstreifen, wodurch das Fahrzeug ins Schleudern geriet, und sich drehte. In der Folge kollidierte sie mit der Schutzplanke und verletzte sich dabei leicht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Hansonis
Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell