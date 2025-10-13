PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von Kupferrohren am Gemeindehaus

Niederdreisbach (ots)

Im Zeitraum vom 09.10.2025, 16:00 Uhr, bis zum 11.10.2025, 08:00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft mehrere Meter Kupferrohre vom Gemeindehaus an der Hauptstraße. Teilweise misslang die Wegnahme, sodass einige Rohe zwar beschädigt wurden, jedoch nicht abmontiert werden konnten.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 10:52

    POL-PDNR: Rasenmäherroboter entwendet - Tatverdächtiger dank Ortungsdienst ermittelt

    Gebhardshain (ots) - In der Zeit vom 08.10. bis 09.10.2025 kam durch eine zunächst unbekannte Täterschaft zum Diebstahl eines Rasenmäherroboters von einem Grundstück im Höhenweg, wie der geschädigte Besitzer bei der PI Betzdorf anzeigte. Am 11.10.2025 meldete sich der Geschädigte erneut bei der Polizei. Zwischenzeitlich konnte er den gestohlenen Roboter über ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 17:31

    POL-PDNR: Straßenverkehrsgefährdung

    Willroth (ots) - Am Sonntag, den 12.10.2025 gegen 15:00 Uhr kam es in Willroth auf der B256 zu einem gefährlichen Überholmanöver. Der 32-jährige Fahrer eines weißen PKW Mercedes soll hierbei trotz Gegenverkehr ein anderes Fahrzeug überholt haben, sodass es laut Zeugen beinahe zu einem Zusammenstoß kam. Im Rahmen der Fahndung und anschließenden Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 17:14

    POL-PDNR: Willroth, Brand einer Garage

    Straßenhaus (ots) - Aktuell kommt es in 56594 Willroth, aufgrund eines Garagenbandes, zu einer starken Rauchentwicklung. Es wurde niemand verletzt und es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Sowohl Polizei als auch FFW sind vor Ort. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein Polizeiinspektion Straßenhaus Telefon: 02634 - ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren