Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand in Wohnhaus
Zeugen gesucht

Übach-Palenberg (ots)

Am 1. November bemerkten Anwohner eines Mehrfamilienhauses an der Freiheitstraße einen Brand in einem Personenaufzug ihres Hauses. Es gelang den Anwohnern die Flammen zu löschen. Die Feuerwehr durchlüftete das Treppenhaus. Nach ersten Erkenntnissen wurden keine Personen verletzt. Die Polizei nahm die Ermittlungen dazu auf, wie es zu dem Brand kommen konnte. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Brand in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Heinsberg entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

