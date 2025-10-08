Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unter Drogeneinfluss, mit 1,3 Promille und ohne Licht vor Polizeistreife geflüchtet: Fahranfänger nach Verfolgung gestoppt

Kassel (ots)

Kassel:

Einen unter Drogen- und Alkoholeinfluss stehenden Autofahrer konnte eine Streife des Reviers Mitte in der vergangenen Nacht stoppen, nachdem er vor ihnen durch Kassel geflüchtet war. Glücklicherweise kam dabei niemand zu Schaden. Wie die Beamten berichten, war ihnen der Pkw des Mannes, der ohne Licht durch die Dunkelheit fuhr, gegen 23 Uhr bei einer Streifenfahrt in der Kurt-Wolters-Straße entgegengekommen. Als die Polizisten wendeten, um das unbeleuchtete Auto anzuhalten, gab der Fahrer plötzlich Vollgas und ergriff die Flucht vor dem mit Blaulicht folgenden Streifenwagen. Über die Schützenstraße, die Hafenbrücke und den Platz der Deutschen Einheit raste der Fahrer durch Kassel, bis er schließlich in der Leipziger Straße mithilfe einer weiteren hinzugeeilten Polizeistreife angehalten werden konnte. Bei der anschließenden Kontrolle schlug den Beamten sofort Alkohol- und Cannabisgeruch entgegen. Wie der 26-Jährige am Steuer des Wagens zugab, hatte er unmittelbar vor der Fahrt Marihuana konsumiert und auf der Rücksitzbank eine Tasche mit dem Rauschmittel dabei. Darüber hinaus ergab ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer einen Wert von 1,3 Promille. Zu guter Letzt stellten die Polizisten fest, dass der junge Mann aus dem Landkreis Kassel erst seit wenigen Monaten eine Fahrerlaubnis besitzt und somit als Fahranfänger gar keinen Alkohol hätte trinken dürfen. Den Führerschein beschlagnahmten die Beamten und nahmen den 26-Jährigen mit auf das Revier, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Seine gefährliche Flucht vor der Polizei hat außerdem ein Strafverfahren wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens zur Folge.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell