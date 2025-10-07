Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kupferfallrohre von Gebäude in Baunatal gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Bislang unbekannte Täter haben im Verlauf des langen Wochenendes Kupferfallrohre von einem Gebäude in der Kirchbaunaer Straße in Baunatal gestohlen und mit ihrem brachialen Vorgehen einen hohen Sachschaden von rund 5.000 Euro angerichtet. Der Wert der sechs erbeuteten Fallrohre fällt mit 200 Euro hingegen gering aus. Ereignet hatte sich die Tat an dem Bürogebäude einer gemeinnützigen Organisation nahe der Theodor-Heuss-Allee im Zeitraum zwischen Donnerstagmittag, 13:30 Uhr, und dem gestrigen Montagmorgen, 8:00 Uhr. Ob die Diebe ein Fahrzeug zum Abtransport des Kupfers nutzten und in welche Richtung sie flüchteten, ist bislang unbekannt.

Die Polizei sucht Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatortbereich gesehen haben. Hinweise werden unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen entgegengenommen.

