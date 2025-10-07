PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kupferfallrohre von Gebäude in Baunatal gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Bislang unbekannte Täter haben im Verlauf des langen Wochenendes Kupferfallrohre von einem Gebäude in der Kirchbaunaer Straße in Baunatal gestohlen und mit ihrem brachialen Vorgehen einen hohen Sachschaden von rund 5.000 Euro angerichtet. Der Wert der sechs erbeuteten Fallrohre fällt mit 200 Euro hingegen gering aus. Ereignet hatte sich die Tat an dem Bürogebäude einer gemeinnützigen Organisation nahe der Theodor-Heuss-Allee im Zeitraum zwischen Donnerstagmittag, 13:30 Uhr, und dem gestrigen Montagmorgen, 8:00 Uhr. Ob die Diebe ein Fahrzeug zum Abtransport des Kupfers nutzten und in welche Richtung sie flüchteten, ist bislang unbekannt.

Die Polizei sucht Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatortbereich gesehen haben. Hinweise werden unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake
Pressesprecherin
Tel. 0561-910 1020

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
Alle Meldungen Alle
  • 07.10.2025 – 05:02

    POL-KS: Stadt Kassel (Vorderer Westen) - vermisste 11 Jährige Albina K. wieder da

    Kassel (ots) - Die seit gestern Mittag vermisste 11 jährige Albina K. konnte durch Polizeikräfte in der Kasseler Innenstadt wohlerhalten aufgegriffen werden. Die Polizei bedankt sich bei allen an der Suche beteiligten Bürgern. Die Medien werden gebeten, das Lichtbild der Vermissten aus ihren Publikationen zu entfernen bzw. unkenntlich zu machen. Rückfragen bitte ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 14:30

    POL-KS: Snackautomaten-Aufbrecher dank aufmerksamen Zeugen auf frischer Tat ertappt

    Kassel (ots) - Schauenburg (Landkreis Kassel): Dank eines aufmerksamen Zeugen konnten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Schauenburg-Elgershausen zwei Automaten-Aufbrecher auf frischer Tat ertappt und festgenommen werden. Der Mann hatte die Polizei kurz vor Mitternacht gerufen, da sich zwei Maskierte an einem Snackautomaten in der Korbacher Straße zu schaffen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren