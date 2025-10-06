Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Snackautomaten-Aufbrecher dank aufmerksamen Zeugen auf frischer Tat ertappt

Kassel (ots)

Schauenburg (Landkreis Kassel):

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Schauenburg-Elgershausen zwei Automaten-Aufbrecher auf frischer Tat ertappt und festgenommen werden. Der Mann hatte die Polizei kurz vor Mitternacht gerufen, da sich zwei Maskierte an einem Snackautomaten in der Korbacher Straße zu schaffen machten. Während sie mit einem Hammer auf den Automaten und die Scheibe einschlugen und sich hierbei auch von vorbeifahrenden Autos nicht stören ließen, behielt der Zeuge die Täter unauffällig im Blick. Nur drei Minuten später eilten die alarmierten Streifen des Polizeireviers Süd-West und der Bereitschaftspolizei hinzu, sodass für die beiden 35 und 40 Jahre alten Männer noch an Ort und Stelle die Handschellen klickten. Beute hatten sie noch nicht gemacht, dafür aber mit dem Zimmermannshammer, den einer von ihnen sogar noch in der Hand hielt, reichlich Schaden angerichtet. Die beiden Tatverdächtigen aus dem Landkreis Kassel mussten die Beamten für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf das Revier begleiten. Die Ermittlungen gegen sie dauern an.

