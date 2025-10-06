Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Scheiben an Friseursalon und Streifenwagen mit Steinen eingeworfen: Mit Haftbefehl gesuchter 37-Jähriger nach Körperverletzung festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Harleshausen:

Schnell festgenommen werden konnte in der Nacht zum heutigen Montag ein 37-jähriger Mann im Kasseler Stadtteil Harleshausen, nachdem er durch Steinwürfe einen Anwohner verletzt und die Scheibe an einem Friseursalon eingeworfen hatte. Wie der Zeuge der aufnehmenden Streife des Polizeireviers Süd-West schilderte, war er gegen 3 Uhr durch laute Geräusche auf den Mann aufmerksam geworden, der mit größeren Steinen eine Scheibe des Friseurgeschäfts mutwillig beschädigte. Als er vor das Haus ging und den Unbekannten ansprach, warf dieser auch einen Stein nach ihm und traf ihn am Rücken, wodurch er leicht verletzt wurde. Dennoch nahm der couragierte Anwohner anschließend die Verfolgung des flüchtenden Täters auf, bis für den 37-Jährigen nur wenige Augenblicke später die Handschellen klickten. Vor seiner Festnahme, gegen die er sich wehrte, warf er einen weiteren Stein in Richtung der aussteigenden Polizisten, der diese nur knapp verfehlte, aber eine Seitenscheibe des Streifenwagens durchschlug. Eine Überprüfung des aggressiven 37-Jährigen ergab, dass er mit einem Haftbefehl wegen Betrugs gesucht wird. Da er die Strafe von 1.050 Euro nicht zahlen konnte, brachten ihn die Beamten nach den polizeilichen Maßnahmen zur Verbüßung der Haftstrafe in die Kasseler Justizvollzugsanstalt. Darüber hinaus muss er sich nun wegen zweifacher Sachbeschädigung, gefährlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

