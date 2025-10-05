Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Kassel (Stadt): Vermisste 70-jährige Frau wieder da
Kassel (ots)
Dank eines Hinweises aus der Bevölkerung konnte die 70-jährige zuvor vermisste 70-jährige Anette K. wohlbehalten im Stadtgebiet Kassel angetroffen werden.
Die Polizei bedankt sich bei allen an der Suche beteiligten Personen.
Die Medien werden gebeten, das Lichtbild der vormals Vermissten aus ihren Publikationen zu entfernen bzw. die Person unkenntlich zu machen.
