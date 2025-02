Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Feuerwehr unterstützt Rettungsdienst bei zwei Einsätzen

Ennepetal (ots)

Am heutigen Montag wurde die Feuerwehr Ennepetal zu zwei Einsätzen alarmiert, um den Rettungsdienst zu unterstützen. Gegen 09:00 Uhr rückten die Einsatzkräfte zur Schemmstraße aus. Dort benötigte der Rettungsdienst Unterstützung beim Transport eines Patienten aus einer Wohnung zum Rettungswagen. Die Feuerwehrkräfte halfen beim sicheren und schonenden Transport des Patienten. Der zweite Einsatz folgte gegen 12:00 Uhr in der Büttenberger Straße. Dort wurde eine hilflose Person in einem Wohnhaus gemeldet. Die Feuerwehr öffnete die Tür mittels Spezialwerkzeug und ermöglichte so dem Rettungsdienst den Zugang.

