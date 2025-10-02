Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Anhänger mit Tiny House löst sich von Zugfahrzeug: Unfall auf Autobahn 7 bei Kaufungen

Kassel (ots)

BAB7 / Kaufungen (Landkreis Kassel):

Zu einem eher ungewöhnlichen Verkehrsunfall wurden Beamte der Polizeiautobahnstation Baunatal in der Nacht auf den heutigen Donnerstag gerufen: Ein Anhänger mit einem Tiny House darauf hatte sich von seinem Zugfahrzeug gelöst und prallte dann gegen ein anderes Auto. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt, wegen der komplizierten Bergung des Anhängers kam es jedoch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Staus bis in den morgendlichen Berufsverkehr hinein.

Der Unfall ereignete sich gegen 1:50 Uhr auf der Autobahn 7 bei Kaufungen. Ein 53-jähriger Mann aus Frankreich war dort zwischen dem Autobahnkreuz Kassel-Mitte und der Anschlussstelle Kassel-Ost unterwegs. Gerade, als er einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden VW Tiguan überholte, löste sich aus bislang unbekannten Gründen plötzlich der Anhänger mit dem darauf montierten Tiny House von seinem Mercedes Sprinter. Der Anhänger scherte daraufhin nach rechts aus und stieß gegen den danebenfahrenden VW, welcher wiederum durch die Wucht des Aufpralls nach rechts abgedrängt wurde und gegen die Betonschutzplanke prallte. Das Mini-Haus auf Rädern rollte indes auf dem linken Fahrstreifen noch einige hundert Meter weiter und kam schließlich in Höhe der Anschlussstelle Kassel-Ost zum Stehen, ebenso wie das Zugfahrzeug. Sowohl der Fahrer des VW, als auch die Fahrerin eines Sattelzuges und der Fahrer eines Transporters, welche in der Folge über auf der Fahrbahn liegende Trümmerteile fuhren, blieben unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Die Ermittlungen, ob sich der Anhänger aufgrund eines Bedienungsfehlers seitens des Fahrers oder wegen eines technischen Defekts löste, dauern an.

