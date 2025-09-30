Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfall mit drei Schwerverletzten auf B83 bei Calden

Kassel (ots)

Calden (Landkreis Kassel):

Am heutigen Dienstagmorgen kam es gegen 6:50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B83 bei Calden, bei dem insgesamt drei Personen schwer verletzt wurden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 75 Jahre alte Fahrer eines Ford Transit von der K33 kommend nach rechts auf die Bundesstraße 83 in Richtung Hofgeismar eingebogen und dabei in den Gegenverkehr geraten. Dort kollidierte er dann frontal mit dem Smart einer 43-jährigen Frau und dem dahinterfahrenden Hyundai eines 39 Jahre alten Mannes. Ersten Ermittlungen nach könnte bei dem 75-Jährigen ein medizinischer Notfall vorgelegen haben, weshalb er in den Gegenverkehr geriet und mit den entgegenkommenden Fahrzeugen zusammengeprallte. Alle drei Personen erlitten bei dem Unfall schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurden mit Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Die beteiligten Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Bei dem verunfallten Ford handelt es sich um einen kleinen Schulbus, in dem sich zum Unfallzeitpunkt aber glücklicherweise keine Kinder oder sonstigen Fahrgäste befanden. Die Unfallstelle war wegen Bergungs- und Reinigungsarbeiten bis etwa 12 Uhr voll gesperrt. Die weiteren Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell