PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Vermisster 13-Jähriger wieder da: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Kassel (ots)

Kassel:

Der vermisste 13-jährige Junge, nach dem die Kasseler Polizei seit zwei Wochen gesucht hatte, hat sich gestern Nachmittag beim Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Nordhessen gemeldet und konnte anschließend in seine Jugendhilfeeinrichtung zurückgebracht werden. Zu seinem zwischenzeitlichen Aufenthaltsort macht er keine Angaben. Die Öffentlichkeitsfahndung kann somit zurückgenommen werden. Die Kasseler Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach dem Vermissten unterstützt haben.

Die Medien werden gebeten, das Foto sowie personenbezogene Daten soweit möglich aus den Berichterstattungen zu entfernen.

Rückfragen bitte an:

Daniel Kalus-Nitzbon
Pressesprecher
Tel. 0561-910 1021

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
Alle Meldungen Alle
  • 30.09.2025 – 05:42

    POL-KS: Schwalm-Eder-Kreis - BAB 7 - tödlicher Verkehrsunfall

    Kassel (ots) - Am 30.09.2025, gegen 04:08 Uhr, kam es auf der BAB 7, Fahrtrichtung Norden, kurz vor der AS Melsungen zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein Kleintransporter befuhr die BAB 7 aus Richtung Kassel kommend in Richtung Melsungen. Ca. 600 Meter vor der AS Melsungen fuhr der Kleintransporter auf einen stehenden LKW mit Anhänger auf, welcher dort eine Nachtbaustelle absperrte. Unmittelbar nach dem Aufprall fing ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 16:04

    POL-KS: Unfallflucht in Eisenschmiede: Zeuge gesucht, der Zettel hinterließ

    Kassel (ots) - Kassel-Fasanenhof: Eine Streife des Polizeireviers Nord konnte am gestrigen Sonntagabend einen 30 Jahre alten Mann festnehmen, der im Verdacht steht, unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall verursacht und anschließend vom Unfallort geflüchtet zu sein. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nun nach dem unbekannten Zeugen, ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 15:20

    POL-KS: Passanten mit Schere bedroht: Betrunkener 47-Jähriger muss ins Gewahrsam

    Kassel (ots) - Kassel-Mitte: Ein erheblich alkoholisierter Mann hat am Freitagabend an der Haltestelle "Am Stern" in Kassel gleich zweimal für einen Polizeieinsatz gesorgt. Der 47-Jährige hatte zunächst gegen 19:45 Uhr völlig unvermittelt Passanten, die an der Straßenbahnhaltestelle warteten, mit einer Schere in der Hand mit dem Tode bedroht. Anschließend ging er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren