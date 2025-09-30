Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Vermisster 13-Jähriger wieder da: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Kassel (ots)

Kassel:

Der vermisste 13-jährige Junge, nach dem die Kasseler Polizei seit zwei Wochen gesucht hatte, hat sich gestern Nachmittag beim Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Nordhessen gemeldet und konnte anschließend in seine Jugendhilfeeinrichtung zurückgebracht werden. Zu seinem zwischenzeitlichen Aufenthaltsort macht er keine Angaben. Die Öffentlichkeitsfahndung kann somit zurückgenommen werden. Die Kasseler Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach dem Vermissten unterstützt haben.

Die Medien werden gebeten, das Foto sowie personenbezogene Daten soweit möglich aus den Berichterstattungen zu entfernen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell