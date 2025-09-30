Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Vermisster 13-Jähriger wieder da: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung
Kassel (ots)
Kassel:
Der vermisste 13-jährige Junge, nach dem die Kasseler Polizei seit zwei Wochen gesucht hatte, hat sich gestern Nachmittag beim Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Nordhessen gemeldet und konnte anschließend in seine Jugendhilfeeinrichtung zurückgebracht werden. Zu seinem zwischenzeitlichen Aufenthaltsort macht er keine Angaben. Die Öffentlichkeitsfahndung kann somit zurückgenommen werden. Die Kasseler Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach dem Vermissten unterstützt haben.
Die Medien werden gebeten, das Foto sowie personenbezogene Daten soweit möglich aus den Berichterstattungen zu entfernen.
Rückfragen bitte an:
Daniel Kalus-Nitzbon
Pressesprecher
Tel. 0561-910 1021
Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle
Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de
Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell