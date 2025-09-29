Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfallflucht in Eisenschmiede: Zeuge gesucht, der Zettel hinterließ

Kassel (ots)

Kassel-Fasanenhof:

Eine Streife des Polizeireviers Nord konnte am gestrigen Sonntagabend einen 30 Jahre alten Mann festnehmen, der im Verdacht steht, unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall verursacht und anschließend vom Unfallort geflüchtet zu sein. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nun nach dem unbekannten Zeugen, welcher den Unfall beobachtet und einen entscheidenden Hinweis gegeben hatte.

Der Unfall hatte sich nach aktuellem Ermittlungsstand im Laufe des Abends in der Straße "Eisenschmiede" ereignet und wurde gegen 19:50 Uhr festgestellt. Der 30-Jährige war dort mit seinem Peugeot-Kleinwagen in Richtung der Holländischen Straße unterwegs, als er plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem dort geparkten BMW kollidierte. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro zu kümmern. Der Unfall wurde allerdings von einem Zeugen beobachtet, welcher einen Zettel an dem beschädigten Unfallfahrzeug hinterließ. Durch die weiteren Ermittlungen konnten die Beamten später am Abend nicht nur den beschädigten Peugeot ausfindig machen, sondern auch den mutmaßlichen Unfallverursacher an seiner Wohnanschrift in Kassel festnehmen. Da ein Atemalkoholtest einen Wert von über zwei Promille ergab, musste der 30-Jährige die Streife mit auf das Polizeirevier begleiten, wo eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins folgten. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

Der Zeuge, welcher der Polizei das Kennzeichen des flüchtigen Peugeots mitteilte, sowie weitere Unfallzeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 zu melden.

