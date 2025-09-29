Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrüche in Restaurants und Fahrradgeschäft: Kripo sucht Zeugen in Kassel

Kassel (ots)

Kassel-Fasanenhof /-Süd /-Wesertor:

Am Wochenende wurden die Beamten des Kriminaldauerdienstes der Kasseler Kriminalpolizei zu drei Einbrüchen in den Kasseler Stadtteilen Fasanenhof, Südstadt und Wesertor gerufen. Neben mehreren hochwertigen Pedelecs erbeuteten die unbekannten Täter dabei auch Bargeld und eine Zapfanlage. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, welche bei den Taten teilweise beobachtet werden konnten.

Bereits in der Nacht zu Samstag schlugen zwei unbekannte Täter im Stadtteil Fasanenhof zu, wo sie sich gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte auf dem Gelände eines Kleingartenvereins an der Simmershäuser Straße verschafften. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlugen die Täter gegen 3:20 Uhr eine Scheibe des Restaurants ein, welches sie anschließend nach Wertvollem durchsuchten. Nachdem sie dabei auf ein Pedelec, ein konventionelles Fahrrad, eine Zapfanlage und mehrere Getränkeflaschen gestoßen waren, verließen die Unbekannten nach derzeitigem Ermittlungsstand zunächst die Gaststätte, begaben sich zu einer nahegelegenen Gartenhütte und brachen auch diese auf. Anschließend kehrten sie mit einer aus der Gartenhütte entwendeten Schubkarre zu der Gaststätte zurück, um damit ihre Beute in unbekannte Richtung abzutransportieren. Die Täter konnten während der Tat teilweise beobachtet werden. Demnach handelt es sich um zwei Männer von normaler Statur und mit kurzem, dunklem Haar. Einer hatte einen Vollbart und trug eine Umhängetasche, eine helle Jacke, eine schwarze Jogginghose sowie helle Sneaker. Sein Komplize war mit einer hellen Jacke, einem hellen T-Shirt, einer hellen Jogginghose und dunklen Schuhen bekleidet.

Drei Pedelecs im Wert von mehreren tausend Euro erbeuteten drei Einbrecher in der Nacht auf den gestrigen Sonntag in der Tischbeinstraße in der Südstadt. Gegen 3:15 Uhr hebelten die unbekannten Täter mit brachialer Gewalt die Eingangstür eines Fahrradgeschäfts auf und brachten drei E-Bikes der Marken Haibike, Giant und Ghost in ihren Besitz. Auch in diesem Fall liegt eine Beschreibung der Täter vor, welche trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifen nicht mehr gefasst werden konnten. Einer von ihnen war demnach männlich und trug eine gestreifte Mütze mit Aufschrift darauf, einen dunklen Schlauchschal und eine dunkle Jacke. Der zweite Einbrecher war vermutlich ebenfalls männlich, trug eine helle Sturmhaube, ein helles Basecap und ansonsten dunkle Kleidung, der dritte Täter war komplett dunkel gekleidet.

Nur wenig später kam es dann zu einem weiteren Einbruch, dieses Mal im Stadtteil Wesertor. Die unbekannten Täter hebelten gegen 5 Uhr das Fenster eines Restaurants in der Kurt-Schumacher-Straße auf und durchsuchten in der Folge den gesamten Gastraum. Mit Bargeld aus einer Geldbörse und einer leeren Kassenschublade konnten die Diebe nur Minuten später unerkannt flüchten. Auch in diesem Fall verliefen die umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen leider ohne Erfolg.

Ob die drei Taten in Zusammenhang miteinander stehen, ist derzeit nicht bekannt. Die Beamten des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 bitten weitere Zeugen und Hinweisgeber, sich unter Tel. 0561 - 9100 zu melden.

