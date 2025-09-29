Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mülltonnen brennen auf Kita-Gelände in Trendelburg: Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen

Kassel (ots)

Trendelburg (Landkreis Kassel):

Zeugen, die Hinweise zu einem Brand in der Nacht zum gestrigen Sonntag in Trendelburg geben können, suchen die Ermittler des Kommissariats 11 der Kasseler Kriminalpolizei. Feuerwehr und Polizei wurden am Sonntagmorgen gegen 2:40 Uhr in den Stadtteil Deisel gerufen, nachdem ein Zeuge Flammenschein auf dem Gelände eines Kindergartens in der Raiffeisenstraße wahrgenommen hatte. Wie eine am Brandort eingesetzte Streife der Polizeistation Hofgeismar berichtet, brannten an gleich zwei Stellen auf dem Kita-Gelände mehrere Mülltonnen, welche durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden konnten. Ein Großraummüllbehälter sowie eine Mülltonne, die direkt an dem Kindergartengebäude standen, brannten vollständig aus, durch die dabei entstandene Hitze wurden außerdem ein Fenster und die Hausfassade sowie zwei weitere Mülltonnen beschädigt. Des Weiteren brannte an einer anderen Stelle auf dem Grundstück der Kita eine weitere Mülltonne nieder. Insgesamt liegt der entstandene Sachschaden ersten vorsichtigen Schätzungen zufolge bei rund 5.000 Euro.

Die Beamten des für Branddelikte zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo gehen nach derzeitigem Ermittlungsstand davon aus, dass die Mülltonnen vorsätzlich durch bislang unbekannte Täter in Brand gesetzt wurden. Die Ermittler bitten bei der Aufklärung des Falles Zeugen, die in der Nacht zu Sonntag im Bereich des Brandortes verdächtige Personen beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell