Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Opfer bei Raub nach Kirmes in Calden-Westuffeln leicht verletzt: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Calden (Landkreis Kassel):

Die Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo suchen Zeugen eines Raubes, welcher sich am frühen Sonntagmorgen im Caldener Ortsteil Westuffeln ereignet haben soll. Wie das 18 Jahre alte Opfer aus dem Landkreis Kassel der Polizei am Folgetag mitteilte, befand er sich nach dem Besuch einer Kirmes zwischen 3:05 und 3:20 Uhr in der Schulstraße, in Höhe des Weißenborner Wegs, und wartete dort auf sein Taxi. Plötzlich sei er von einem bislang unbekannten Täter unvermittelt ins Gesicht geschlagen worden und dadurch zu Boden gefallen. Während der leichtverletzte 18-Jährige noch benommen von dem Schlag auf dem Gehweg gelegen haben soll, habe der Unbekannte dann Bargeld aus dessen Portemonnaie genommen und sei anschließend in unbekannte Richtung davongelaufen. Der Täter wurde als 1,90 bis 2,00 Meter groß, stämmig, zwischen 20 und 23 Jahre alt und mit braunem Haar beschrieben und soll mit einem grünen T-Shirt sowie einer blauen Jeanshose bekleidet gewesen sein. Da die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei nicht zur Identifizierung des flüchtigen Mannes führten, wenden sich die Ermittler nun an die Öffentlichkeit.

Zeugen, welche den Raub beobachtet haben oder den Ermittler des Kommissariats 35 Hinweise auf den flüchtigen Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell