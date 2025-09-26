Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zeugen von nächtlichen Auto-Aufbrüchen in Baunatal-Altenritte gesucht

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte in Baunatal-Altenritte insgesamt sechs Autos aufgebrochen und daraus die fest verbauten Navigationsgeräte gestohlen. In einem Fall konnte ein verdächtiger Mann beobachtet werden, welcher vermutlich mit den Taten in Verbindung steht, bei denen der Wert der Beute ersten Schätzungen zufolge mehrere tausend Euro beträgt. Die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei bitten Zeugen und Hinweisgeber, sich unter Tel. 0561 - 9100 zu melden.

Am gestrigen Donnerstagmorgen meldete sich gegen 7 Uhr der Besitzer eines VW Sharan, nachdem er feststellen musste, dass sein in der Wilhelmshöher Straße abgestelltes Fahrzeug in der zurückliegenden Nacht auf unbekannte Weise geöffnet worden war. Anschließend meldeten sich noch weitere Betroffene, bei denen es die unbekannten Täter ebenfalls auf die fest verbauten Navigationssysteme abgesehen hatten. Die anderen Tatorte lagen in der Waldstraße, der Friedhofstraße, im Sandweg und in den Straßen "Hinter dem Siegen" und "Am Lohküppel", wobei es die Täter stets auf Fahrzeuge der Marke VW abgesehen hatten. In der Wilhelmshöher Straße war gegen 2 Uhr ein Mann gesehen worden, welcher nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen vermutlich mit den Taten in Verbindung steht. Die Person trug einen Vollbart und war mit einer dunkelblauen Jacke, einer schwarzen Hose und einem schwarzen Basecap bekleidet.

