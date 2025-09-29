Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Passanten mit Schere bedroht: Betrunkener 47-Jähriger muss ins Gewahrsam

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Ein erheblich alkoholisierter Mann hat am Freitagabend an der Haltestelle "Am Stern" in Kassel gleich zweimal für einen Polizeieinsatz gesorgt. Der 47-Jährige hatte zunächst gegen 19:45 Uhr völlig unvermittelt Passanten, die an der Straßenbahnhaltestelle warteten, mit einer Schere in der Hand mit dem Tode bedroht. Anschließend ging er wortlos davon. Die nach Eingang des Notrufs der verängstigten Passanten eingeleitete Fahndung nach dem beschriebenen Täter verlief leider ohne Erfolg. Nur zwei Stunden später konnte der 47-Jährige, auf den die Beschreibung haargenau zutraf, jedoch an der gleichen Örtlichkeit festgenommen werden. Dort soll er im zweiten Fall Passanten angepöbelt und provoziert haben, wodurch es zum Streit kam, bis eine zufällig in der Nähe befindliche Streife ihn festnahm. Die zuvor gezeigte Schere konnte nicht gefunden werden, dennoch wird gegen den bereits hinreichend amtsbekannten und deutlich unter Alkoholeinfluss stehenden 47-Jährigen nun wegen Bedrohung ermittelt. Da ein Atemalkoholtest bei dem Festgenommenen 1,8 Promille ergab und er sich aggressiv zeigte, endete der Abend für ihn in einer Zelle im Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell