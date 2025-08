LPI-SHL: Gefährliche Fahrt

Suhl (ots) - Am Sehmar in Suhl wurde am 02.08.2025 gegen 19.10 Uhr ein 37jähriger BMW-Fahrer festgestellt, welcher seinen Pkw unter Alkoholeinfluss führte. Ein durchgeführter Atemalkoholwert ergab 0,6 Promille. Ein Bußgeldverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 369 0 E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de ...

