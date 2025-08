LPI-SHL: Alkoholfahrt

Suhl (ots) - In der Suhler Schweiz in Suhl wurde am 02.08.2025 gegen 22.45 Uhr ein 22jähriger VW-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv und eine Blutentnahme veranlasst. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 369 0 E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de ...

