Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schwalm-Eder-Kreis - BAB 7 - tödlicher Verkehrsunfall

Kassel (ots)

Am 30.09.2025, gegen 04:08 Uhr, kam es auf der BAB 7, Fahrtrichtung Norden, kurz vor der AS Melsungen zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein Kleintransporter befuhr die BAB 7 aus Richtung Kassel kommend in Richtung Melsungen. Ca. 600 Meter vor der AS Melsungen fuhr der Kleintransporter auf einen stehenden LKW mit Anhänger auf, welcher dort eine Nachtbaustelle absperrte. Unmittelbar nach dem Aufprall fing der Kleintransporter zu brennen und brannte vollständig aus. Der Fahrzeugführer konnte sich nicht mehr aus dem Wrack retten und verstarb vor Ort. Die BAB 7 musste während der Unfallaufnahme und den anschließenden Bergungsmaßnahmen vollständig gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
PHK Boßmann
Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: +49 561-910 0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Während der Regelarbeitszeit
Pressestelle
Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

