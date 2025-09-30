PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Straßenraub in Artilleriestraße: Hinweise auf Täter mit schwarzem Ziegenbart erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Am gestrigen Montagnachmittag erstattete ein verletzter 20-jähriger Mann aus dem Landkreis Göttingen eine Anzeige auf der Wache des Kriminaldauerdienstes, nachdem er Opfer eines Straßenraubes in der Artilleriestraße geworden war. Seinen Angaben zufolge war er gegen 15 Uhr dort zu Fuß unterwegs, als ihn ein entgegenkommender Mann anrempelte und ihm anschließend dafür die Schuld gab. Nach einem kurzen Wortgefecht habe der Unbekannte dem 20-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen und dem dadurch zu Boden gegangenen Opfer die Geldbörse aus der Hosentasche genommen. Mit dem erbeuteten Portemonnaie samt Bargeld, Ausweisen und Karten ergriff der Täter letztlich die Flucht in Richtung Universität. Von ihm liegt folgende Beschreibung vor:

   - Ca. 20 Jahre alt, sehr schlank, kurze Haare, schwarzer 
     Ziegenbart, dunklerer Teint, trug einen schwarzen Pullover mit 
     schwarzer Weste und Kapuze über den Kopf sowie ein schwarze 
     Jogginghose.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden beim Kommissariat 35 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die am gestrigen Nachmittag im Tatortbereich verdächtige Personen gesehen haben oder Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei. Weiterhelfen könnte möglicherweise ein bislang unbekannter Mann, der dem Raubopfer nach der Tat seine Hilfe anbot und fragte, ob er die Polizei rufen soll.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake
Pressesprecherin
Tel. 0561-910 1020

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

