Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Straßenraub in Artilleriestraße: Hinweise auf Täter mit schwarzem Ziegenbart erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Am gestrigen Montagnachmittag erstattete ein verletzter 20-jähriger Mann aus dem Landkreis Göttingen eine Anzeige auf der Wache des Kriminaldauerdienstes, nachdem er Opfer eines Straßenraubes in der Artilleriestraße geworden war. Seinen Angaben zufolge war er gegen 15 Uhr dort zu Fuß unterwegs, als ihn ein entgegenkommender Mann anrempelte und ihm anschließend dafür die Schuld gab. Nach einem kurzen Wortgefecht habe der Unbekannte dem 20-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen und dem dadurch zu Boden gegangenen Opfer die Geldbörse aus der Hosentasche genommen. Mit dem erbeuteten Portemonnaie samt Bargeld, Ausweisen und Karten ergriff der Täter letztlich die Flucht in Richtung Universität. Von ihm liegt folgende Beschreibung vor:

- Ca. 20 Jahre alt, sehr schlank, kurze Haare, schwarzer Ziegenbart, dunklerer Teint, trug einen schwarzen Pullover mit schwarzer Weste und Kapuze über den Kopf sowie ein schwarze Jogginghose.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden beim Kommissariat 35 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die am gestrigen Nachmittag im Tatortbereich verdächtige Personen gesehen haben oder Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei. Weiterhelfen könnte möglicherweise ein bislang unbekannter Mann, der dem Raubopfer nach der Tat seine Hilfe anbot und fragte, ob er die Polizei rufen soll.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell