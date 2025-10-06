PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Bei Einsatz auf Friedrich-Ebert-Straße: Polizist durch Schlag ins Gesicht verletzt; 19-Jähriger greift in Festnahme ein

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Im Gesicht verletzt wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Kasseler Friedrich-Ebert-Straße ein Polizist des Reviers Mitte, der mit seinem Kollegen bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen eingriff. Wie die Streife berichtet, war sie gegen 3:30 Uhr auf dem Weg zu einem anderen Einsatz wegen Streitigkeiten in einer Kneipe, als sie vor einem Discounter auf die Rangelei einer Gruppe von rund zwölf Männern aufmerksam wurde. Nachdem sie eingegriffen und die Personen getrennt hatten, soll ein Beteiligter, ein 23-Jähriger aus dem Landkreis Kassel, einen Polizisten beleidigt und angegriffen haben, indem er ihn nach hinten schubste. Als die Streife ihn festnehmen wollte, habe er sich erheblich zur Wehr gesetzt und wild um sich geschlagen, wobei er den Beamten im Gesicht traf und verletzte. Gleichzeitig griff ein 19-Jähriger, bei dem es sich offenbar um einen Freund des Tatverdächtigen handelte, ein, indem er versuchte, die Polizisten wegzuziehen und den Festgenommenen zu befreien, so die Streife. Darüber hinaus soll ein aggressiver 26-jähriger Angehöriger des 23-Jährigen die Beamten fortlaufend beleidigt und schreiend auf sie eingewirkt haben, den Mann loszulassen. Nachdem weitere hinzugeeilte Streifen eingetroffen waren, konnte die Situation schließlich beruhigt werden. Ein Atemalkoholtest bei dem 23-Jährigen, der nach seiner Festnahme für die weiteren Maßnahmen auf das Revier gebracht wurde, ergab 1,1 Promille. Gegen ihn wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt. Auch der 19-Jährige muss sich nun wegen des tätlichen Angriffs und zusätzlich wegen versuchter Gefangenenbefreiung verantworten, während gegen den 26-Jährigen ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet wurde.

