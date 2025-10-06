Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach Unfallflucht in Niestetal: Fahrer von schwarzem Audi A2 bleibt mit platten Reifen liegen; Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Niestetal (Landkreis Kassel):

Wegen einer beschädigten Verkehrsinsel wurde eine Streife des Polizeireviers Ost am Samstagmorgen gegen 7:15 Uhr nach Niestetal-Sandershausen gerufen. Wie die Polizisten feststellten, war ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mutmaßlich beim Rechtsabbiegen von der Hannoverschen Straße in die Heiligenröder Straße über die Verkehrsinsel gefahren, sodass der Mast des Verkehrsschildes abknickte. Anhand der aufgefundene Fahrzeugteile konnten die Beamten ermitteln, dass es sich bei dem geflüchteten Unfallverursacher um einen Audi A2 handeln dürfte. Den gesuchten Pkw, der einen erheblichen Schaden an der Front aufwies und zwei platte Reifen hatte, fand die Streife später rund einen Kilometer entfernt in der Osterholzstraße. Das dort offenbar liegengebliebene Fahrzeug wurde für die Spurensicherung sichergestellt und abgeschleppt.

Neben den andauernden Ermittlungen zu dem Unfall und dem bis dato unbekannten Fahrer suchen die Ermittler der Unfallfluchtgruppe nun nach Zeugen. Wer den Unfall, der sich im Laufe der Nacht von Freitag auf Samstag ereignet haben dürfte, beobachtet hat oder Beobachtungen im Zusammenhang mit dem in der Osterholzstraße abgestellten schwarzen Audi A2 gemacht hat, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell