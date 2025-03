Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell/ Atzenbach: Einbruch in Gerätehaus der Feuerwehr und versuchter Einbruch in Gartenfirma - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots)

Unbekannte hebelten in der Nacht von Montag auf Dienstag, 17./18.03.2025, ein Plexiglasfenster an einem Garagentor der Feuerwehr in der Freiatzenbacher Straße auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. An zwei Fahrzeugen wurden die linken seitlichen Rollläden zu den Geräteräumen geöffnet. Entwendet wurde nach jetzigem Kenntnisstand nichts. Es wird vermutet, dass der oder die Täter bei ihrem Einbruch gestört wurden. Der Tatzeitraum liegt zwischen 21.00 Uhr und 06.30 Uhr am Morgen. Im gleichen Zeitraum wurde auch versucht in eine Gartenbaufirma in der Freiatzenbacher Straße einzubrechen. Hier versuchte die Täterschaft die Eingangstüre zum Büroraum aufzuhebeln, was nicht gelang. Der Sachschaden an beiden Objekten kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in oben genannter Nacht bei der Feuerwehr und/ oder bei der Gartenbaufirma gemacht haben, sich zu melden. Rund um die Uhr nimmt auch das Polizeirevier Schopfheim unter der Telefonnummer 07622/666980) entgegen.

md/tb

