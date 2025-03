Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Einbruch in Feuerwehrgerätehaus in Höllstein - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Sonntag, 16.03.2025, 13.00 Uhr bis Dienstag, 18.03.2025, 07.30 Uhr, schlug eine unbekannte Täterschaft eine Plexiglasscheibe eines Rolltores ein, um in das Feuerwehrgerätehaus im Wiesentalweg zu gelangen. Zuvor versuchte die unbekannte Täterschaft eine Tür aufzuhebeln, was offensichtlich nicht gelang. An einem Löschfahrzeug wurden wohl die technischen Gerätschaften von der unbekannten Täterschaft in Augenschein genommen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

Der Polizeiposten Steinen, Telefon 07627 970 250, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang im Bereich des Wiesentalwegs / Kreisstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell