FW-KLE: Zwei neue Mannschaftstransportfahrzeuge für die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

Bedburg-Hau (ots)

Verstärkung für die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr: Zwei neue Mannschaftstransportfahrzeuge (MTF) stehen ab sofort im Dienst. Sie bringen Einsatzkräfte sicher zu Einsätzen und Lehrgängen und unterstützen bei logistischen Aufgaben - besonders bei Unwettern oder größeren Schadenslagen sind sie eine wertvolle Hilfe.

Pfarrerin Ronda Lommel und Diakon Michael Rübo segneten die Fahrzeuge ein. Anschließend übergab der stellvertretende Bürgermeister Alfred Derks die Schlüssel an Feuerwehrleiter Klaus Elsmann.

Die Fahrzeuge vom Typ MAN TGE 3.180 4X2F sind Teil des neuen Fahrzeugkonzepts der Gemeinde, die erstmals in einer Arbeitsgruppe genau nach den Bedürfnissen der Feuerwehr geplant wurden. Dank eines "Zufallsgriffs" im Internet konnten die Vorführfahrzeuge kurzfristig erworben werden, nachdem eine Ausschreibung erfolglos geblieben war.

Mit den neuen MTF ist die Feuerwehr in Bedburg-Hau noch besser für Einsätze und den Schutz der Bevölkerung gerüstet.

