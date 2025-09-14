Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Verkehrsunfall mit drei Todesopfern in Bedburg-Hau

Bedburg-Hau (ots)

Am Samstagabend (13.09.2025) wurden die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau sowie der Rettungsdienst des Kreises Kleve um 20:28 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Verkehrsunfall, Person eingeklemmt, PKW brennt" auf die Triftstraße in Hau alarmiert.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand ein Pkw, der zuvor gegen einen Baum geprallt war, in Vollbrand. Eine Person befand sich noch im Fahrzeug eingeschlossen, zwei weitere Personen wurden im Nahbereich liegend aufgefunden.

Unverzüglich leiteten die Einsatzkräfte unter schwerem Atemschutz Löschmaßnahmen mit einer Schnellangriffsleitung ein. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden. Das Fahrzeug brannte jedoch vollständig aus.

Trotz des schnellen Eingreifens konnte der Notarzt bei allen drei Personen nur noch den Tod feststellen.

Zur Sicherheit wurde anschließend eine Drohne eingesetzt, um die Umgebung nach weiteren möglichen Unfallopfern abzusuchen. Die Suche verlief jedoch ohne Hinweis auf weitere Betroffene.

Im weiteren Einsatzverlauf sicherte die Feuerwehr die Unfallstelle und leuchtete diese für die Ermittlungen der Polizei großflächig aus. Zudem wurden die eingesetzten Kräfte durch ein PSU-Team (Psychosoziale Unterstützung) betreut.

Die Einsatzleitung lag bei Gemeindebrandinspektor Tobias Aschemann. Für die Feuerwehr endete der Einsatz gegen 00:30 Uhr.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau, übermittelt durch news aktuell