Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: "Drück Dich nicht, wenn der Gedrückt wird" - Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau setzt Kampagne für neue Einsatzkräfte fort

Bild-Infos

Download

Bedburg-Hau (ots)

Mit einem augenzwinkernden, aber eindringlichen Slogan wirbt die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau ab sofort um neue Mitglieder: "Drück Dich nicht, wenn der Gedrückt wird" steht auf dem frisch enthüllten Banner, das im Gemeindezentrum Schneppenbaum hängt - begleitet vom Bild eines Feuermelders und dem klaren Aufruf: Werde Teil Deiner Feuerwehr.

Bürgermeister Stephan Reinders betonte bei der Enthüllung, wie wichtig das Engagement der Ehrenamtlichen ist: "Unsere Feuerwehr ist mehr als nur ein verlässlicher Partner in Notlagen - sie ist ein Garant für Sicherheit in unserer Gemeinde. Damit das so bleibt, brauchen wir Bürgerinnen und Bürger, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und ein Stück Zeit für ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger einzusetzen."

Klaus Elsmann, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau, verwies besonders auf die Tagesverfügbarkeit: "Um die Einsatzbereitschaft nachhaltig zu sichern, sind wir vor allem auf Verstärkung während der üblichen Arbeitszeiten angewiesen. Gerade tagsüber wird es schwieriger, genügend Kräfte für Einsätze zu stellen. Jede neue Kameradin und jeder neue Kamerad hilft uns, auch dann schnell reagieren zu können - ob bei Bränden, Unfällen oder technischen Hilfeleistungen."

Wer sich über eine Mitgliedschaft informieren möchte, findet über den QR-Code auf dem Banner ausführliche Hinweise: Welche Voraussetzungen wichtig sind, welche Aufgaben und Pflichten dazugehören - von Ausbildung und Einsätzen bis hin zu Übungen und Brandsicherheitswachen - und welche Vorteile die Feuerwehr bietet, wie Kameradschaft, moderne Ausrüstung und das gute Gefühl, etwas Sinnvolles für die Allgemeinheit zu tun.

Mit der Kampagne will die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau verdeutlichen: Mitmachen kann jede und jeder - und wer sich einmal für den "Feuerwehr-Virus" begeistert, bleibt meistens dabei.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau, übermittelt durch news aktuell