Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Stadt Kassel (Vorderer Westen) - vermisste 11 Jährige Albina K. wieder da

Kassel (ots)

Die seit gestern Mittag vermisste 11 jährige Albina K. konnte durch Polizeikräfte in der Kasseler Innenstadt wohlerhalten aufgegriffen werden.

Die Polizei bedankt sich bei allen an der Suche beteiligten Bürgern.

Die Medien werden gebeten, das Lichtbild der Vermissten aus ihren Publikationen zu entfernen bzw. unkenntlich zu machen.

