Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Stadt Kassel (Vorderer Westen) - vermisste 11 Jährige Albina K. wieder da
Kassel (ots)
Die seit gestern Mittag vermisste 11 jährige Albina K. konnte durch Polizeikräfte in der Kasseler Innenstadt wohlerhalten aufgegriffen werden.
Die Polizei bedankt sich bei allen an der Suche beteiligten Bürgern.
Die Medien werden gebeten, das Lichtbild der Vermissten aus ihren Publikationen zu entfernen bzw. unkenntlich zu machen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
PHK Boßmann
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910 0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de
Während der Regelarbeitszeit
Pressestelle
Telefon: 0561/910 10 20 bis 23
Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell