Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schwerer Unfall auf B7 bei Breuna: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Breuna (Landkreis Kassel):

Bei einem schweren Unfall auf der B7 bei Breuna sind am heutigen Dienstagmorgen zwei Menschen verletzt worden, einer von ihnen lebensgefährlich. Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten der Polizeistation Wolfhagen berichten, ereignete sich der Zusammenstoß gegen 11:25 Uhr an der Kreuzung der B7 zur L3080. Eine 58-jährige Frau aus dem Landkreis Kassel war mit einem VW auf der Landesstraße von Niederlistingen kommend in Richtung Oberlistingen unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit einem von rechts kommenden Sattelzug, der auf der B7 von Warburg kommend in Richtung Calden fuhr. Die 58-Jährige und der Beifahrer wurden von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, wobei bei dem 63-jährigen Mann aus dem Landkreis Kassel Lebensgefahr besteht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Für welches der beiden Fahrzeuge die Ampel Grün zeigte, konnte bislang noch nicht eindeutig geklärt werden. Zur Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter in die Ermittlungen eingebunden. Beide Fahrzeuge werden sichergestellt und abgeschleppt. Aktuell ist die Unfallstelle noch gesperrt, der Verkehr wird abgeleitet.

Zeugen des Unfalls, die sich noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, die Polizei in Wolfhagen unter Tel. 0561-9102920 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell