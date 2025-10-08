Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung: Vermisste 18-Jährige ist wieder da

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Die Suche nach der seit gestern vermissten 18-Jährigen aus Baunatal ist beendet. Sie kehrte am heutigen Morgen wohlbehalten nach Hause zurück.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach der Vermissten unterstützt haben. Medienvertreter werden gebeten, das Foto der Frau aus den Berichterstattungen zu entfernen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell