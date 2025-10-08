PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-KS: Folgemeldung: Vermisste 18-Jährige ist wieder da

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Die Suche nach der seit gestern vermissten 18-Jährigen aus Baunatal ist beendet. Sie kehrte am heutigen Morgen wohlbehalten nach Hause zurück.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach der Vermissten unterstützt haben. Medienvertreter werden gebeten, das Foto der Frau aus den Berichterstattungen zu entfernen.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake
Pressesprecherin
Tel. 0561-910 1020

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

