Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Einbruchdiebstahl in Wohnhaus

In der Zeit von Freitag, den 24.10.25, gegen 16:00 Uhr, bis Samstag, den 25.10.25, gegen 09:00 Uhr, kam es durch bislang unbekannte Täter zum Einbruchdiebstahl in ein Gebäude in der Langweger Straße in 49393 Lohne. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Holdorf - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, den 26.10.25, gegen 01:10 Uhr, kontrollierten Beamte im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Stettiner Straße einen 19-jährigen Fahrzeugführer aus Bremen in seinem PKW. Im Laufe der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 19-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen den 19-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, den 25.10.25, gegen 11:05 Uhr, kontrollierten Beamte auf dem Visbeker Damm in Vechta einen 43-jährigen Visbeker in seinem PKW. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter Einfluss von Alkohol steht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,68 Promille. Gegen den Visbeker wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Samstag, den 25.10.25, gegen 14:50 Uhr, kam es an der Kreuzung Am Klapphaken/Kolpingstraße in Vechta zu einem Zusammenstoß zwischen dem PKW BMW einer 34-Jährigen und dem PKW Ford einer 49-Jährigen, beide aus Vechta. Die 34-Jährige wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und vorsorglich mit Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit.

Dinklage - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Freitag, den 24.10.25, gegen 15:00 Uhr, bis Samstag, den 25.10.25, gegen 11:50 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person in der Langen Straße in Dinklage gegen einen ordnungsgemäß geparkten PKW Seat und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am PKW Seat entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Goldenstedt - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 25.10.25, in der Zeit von 12:00 - 16:30 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person in der Hauptstraße in Goldenstedt gegen einen geparkten PKW Daimler und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am PKW Daimler entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Lohne - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 25.10.25, in der Zeit von 17:00 - 17:20 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Meyerhofstraße gegen einen geparkten PKW BMW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am PKW BMW entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell