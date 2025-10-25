Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl von Kabeltrommeln Im Zeitraum zwischen von Donnerstag 22:00 Uhr bis Freitag 08:00 Uhr wurden durch unbekannte Täter vier Kabeltrommeln mit Erdkabel auf einem Betriebsgelände am Brookweg in Cloppenburg entwendet. Die Täterschaft beschädigte hierbei ein Stallmattenzaunelement und verschaffte sie dadurch Zutritt zum Gelände. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20000 EUR. Mögliche Zeugen können sich bei der Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/ 18600 melden.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Freitag gegen 15:25 Uhr befuhr ein 26-jähriger Mann aus Cloppenburg mit seinem Motorrad die Nikolausdorfer Straße in Garrel und kam alleinbeteiligt zu Fall. Dabei fuhr er dem Skoda eines 52- jährigen Mann aus Garrel auf. Das Motorrad war im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Der Motorradfahrer kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Schaden

Cloppenburg- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Freitag gegen 12:50 Uhr kam es in der Fritz-Reuter-Straße in Cloppenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Hierbei musste die vorausfahrende Fahrzeugführerin eines Hyundai verkehrsbedingt anhalten. Dies wurde durch die hinter ihr fahrende Fahrzeugführerin eines Opels übersehen, welche einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Dabei entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Die Fahrerin des Hyundai wurde leicht verletzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person Am Freitag gegen 17:25 Uhr befuhr ein 31- jähriger Verkehrsteilnehmer aus Versmold, mit seinem Opel Grandland die Bundesstraße 213 in Fahrtrichtung Vechta. Er beabsichtigt kurz hinter der Auffahrt Cloppenburg Nord den Fahrstreifen zum Überholvorgang zu wechseln. Hierbei übersah er den von hinten kommenden Mercedes Vito eines 24-jährigen Molbergers. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Das Fahrzeug des Molbergers prallte gegen eine Betonplanke. Der 31-jährige Molberger verstarb noch an der Unfallstelle. Die 24- jährige Beifahrerin des Molbergers wurde leicht verletzt. Die 48-jährige Beifahrerin des Vermolders erlitt einen Schock. Die ebenfalls im Fahrzeug des Vermolders mitfahrenden Kinder im Alter von 9 und 15 Jahren blieben unverletzt. Die Bundesstraße war aufgrund der Unfallaufnahme ab der Auffahrt Cloppenburg Nord über mehrere Stunden in Fahrtrichtung Vechta gesperrt. An beiden Fahrzeugen entsandt Sachschaden in von ca. 25.000EUR. Neben der Polizei waren vier Rettungswagen ein Notarzt, die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg mit 25 Kameraden und fünf Einsatzfahrzeugen sowie die PSNV im Einsatz. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 18600 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell