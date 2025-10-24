Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Pkw beschädigt

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit zwischen Mittwoch, 22. Oktober 2025 17:00 Uhr bis Donnerstag, 23. Oktober 2025 08:00 Uhr einen Pkw, Opel Corsa in braun mit Wittlager (WTL) Ortskennung. Der Pkw war in der Elbinger Straße abgestellt worden. An der Heckscheibe entstand ein Schaden von ca. 500,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Freitag, 24. Oktober 2025 gegen 01:40 Uhr befuhr eine 45-jährige Lohnerin mit ihrem Pkw die Münsterstraße, als sie durch Einsatzkräfte der Polizei Vechta kontrolliert wurde. Die 45-Jährige fiel durch ihre unsichere Fahrweise auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,82 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, sein Führerschein wurde sichergestellt, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Dinklage - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Am Donnerstag, 23. Oktober 2025 gegen 12:30 Uhr befuhr ein 70-jähriger Mann aus Dinklage mit seinem Pkw den Kreuzungsbereich Kolpingstraße / Eichendorffstraße. Er beabsichtigte nach rechts abzubiegen, eine entgegenkommende 36-jährige Dinklagerin beabsichtigte nach links abzubiegen. Im Abbiegevorgang verlor der 70-Jährige die Kontrolle über den Pkw, es kam zum Zusammenstoß bei welchem beide leicht verletzt wurden. Es entstand ein Schaden von 11.000,00 Euro.

Dinklage - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Am Donnerstag, 23. Oktober 2025 gegen 13:30 Uhr befuhr eine Zeugin die Holdorfer Straße, Richtung stadtauswärts. Aufgrund einer Baustelle und einer einhergehenden Fahrbahnverengung musste sie verkehrsbedingt warten. Hinter ihr fuhr ein 32-jähriger Mann aus Dinklage. Dieser setzte trotz Gegenverkehrs mit seinem Pkw zum Überholen an. Er kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw einer 50-jährigen Dinklagerin. Durch den Aufprall geriet der 32-Jährige mit seinem Pkw in den Graben. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von 23.300,00 Euro.

