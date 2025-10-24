Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl aus Gartenschuppen

Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit zwischen Mittwoch, 22. Oktober 2025 21:00 Uhr bis Donnerstag, 23. Oktober 2025 08:00 Uhr auf ein Grundstück im Schwanenweg, Dort verschafften sie sich Zutritt zu einem Gartenschuppen und entwendeten Werkzeug. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg entgegen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

In der Zeit zwischen Mittwoch, 22. Oktober 2025 18:15 Uhr bis Donnerstag, 23. Oktober 2025 09:00 Uhr besprühten Unbekannte die rückwärtige Wand eines Bekleidungsgeschäftes in der Bahnhofstraße mit Farbe. Eine Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

