Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Wohnungseinbruchdiebstähle in unmittelbarer Nähe

In der Zeit von Montag, den 20.10.2025, 16:30 Uhr, bis Mittwoch, den 22.10.2025, 18:30 Uhr, gelangten unbekannte Täter durch das gewaltsame Öffnen eines Wohnzimmerfensters in die Räumlichkeiten eines Einfamilienhauses in der Schlehdornstraße. Im Nachgang wurden sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter Schmuck. Im gleichen Zeitraum wurde ein weiteres Einfamilienhaus an der Schlehdornstraße durch unbekannte Täter aufgesucht. Nach dem Einschlagen einer Fensterscheibe wurde auch hier das Haus nach Wertgegenständen durchsucht und Schmuck entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

Saterland / Sedelsberg - Fensterscheiben einer Sporthalle beschädigt

In der Zeit von Freitag, den 10.10.2025, bis Montag, den 20.10.2025, beschädigten unbekannte Täter durch Steinewurf die äußere Verglasung der Fensterscheiben an der Sporthalle der Grundschule Sedelsberg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei im Saterland unter 04498/923770 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell