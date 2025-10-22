PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Nachtragsmeldung zum Verkehrsunfall vom 19. Oktober 2026

Am Sonntag, 19. Oktober kam es gegen 03:17 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/6140501 Der 23-Jährige erlag am 21. Oktober 2025 seinen schweren Verletzungen.

Vechta - Diebstahl aus Wohnung

Am Montag, 20. Oktober 2025 gegen 11:00 Uhr verschaffte sich eine derzeit unbekannte Person unter einem Vorwand Zutritt zu einem Wohnhaus im Falkenweg. Sie verwickelte die Dame in ein Gespräch und verließ das Wohnhaus nach einigen Minuten wieder. Wenig später stellte die 82-Jährige Bewohnerin fest, dass unter anderem Schmuck entwendet wurde. Die Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

   - weiblich
   - ca. 165cm groß
   - kräftige Statur
   - ca. 35 Jahre

Die Frau sei zu Fuß unterwegs gewesen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Pkw aufgebrochen

Am Dienstag, 21. Oktober 2025 in der Zeit zwischen 17:15 Uhr bis 18:15 Uhr begaben sich unbekannte Täter an einen Pkw, Fiat 500 in schwarz, welcher auf dem Parkplatz an der Zitadelle abgestellt worden war. Die Unbekannten beschädigten eine Fensterscheibe und entwendeten die Handtasche der Geschädigten. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Bakum - Dieseldiebstahl

In der Zeit zwischen Dienstag, 21. Oktober 2025 20:00 Uhr bis Mittwoch, 22. Oktober 2025 07:00 Uhr begaben sich Unbekannte auf das Gelände einer Baustelle in der Loher Straße/Windhus und entwendeten aus zwei Baumaschinen mehrere hundert Liter Diesel. Hinweise nimmt die Polizei in Bakum (Tel.: 04446/959710) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Sonntag, 19. Oktober 2025 20:00 Uhr bis Montag, 20. Oktober 2025 12:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den Gartenzaun eines Grundstücks in der Straße In der Bergmark und entfernte sich anschließend unerlaubt. Eine Schadenssumme liegt derzeit nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

