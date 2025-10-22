Cloppenburg/Vechta (ots) - Neuenkirchen-Vörden - Einbruch in Wertstoffsammelstelle In der Zeit von Samstag, den 18.10.2025 (14:00 Uhr) bis Montag, den 20.10.2025 (06:30 Uhr), begaben sich unbekannte Täter über den Zaun einer Wertstoffsammelstelle an der Ringstraße und öffneten in der Folge gewaltsam die Tür zu einer Büroräumlichkeit. Hier wurde Bargeld aus einer Kasse entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die ...

mehr