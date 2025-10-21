PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland / Strücklingen - Einbruch in Wohnhaus

In der Zeit von Samstag, den 18.10.2025 (20:00 Uhr) bis Montag, den 20.10.2025 (08:30 Uhr) warfen unbekannte Täter die Terrassentür eines Wohnhaues an der Straße Sonnenau mit einem Dachziegel ein. Im Anschluss wurde aus dem Haus diverses Werkzeug entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

Friesoythe - Tageswohnungseinbruch

Am Montag, den 20.10.2025, beschädigten unbekannte Täter zwischen 18:57 Uhr und 19:23 Uhr die Fensterscheibe einer Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Meeschenstraße und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Im Anschluss durchsuchten sie das Wohnhaus nach Wertgegenständen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

