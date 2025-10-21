Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Saterland / Strücklingen - Einbruch in Wohnhaus
In der Zeit von Samstag, den 18.10.2025 (20:00 Uhr) bis Montag, den 20.10.2025 (08:30 Uhr) warfen unbekannte Täter die Terrassentür eines Wohnhaues an der Straße Sonnenau mit einem Dachziegel ein. Im Anschluss wurde aus dem Haus diverses Werkzeug entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.
Friesoythe - Tageswohnungseinbruch
Am Montag, den 20.10.2025, beschädigten unbekannte Täter zwischen 18:57 Uhr und 19:23 Uhr die Fensterscheibe einer Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Meeschenstraße und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Im Anschluss durchsuchten sie das Wohnhaus nach Wertgegenständen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html
Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell