Cloppenburg/Vechta (ots) - Visbek - Verkehrsunfallflucht Am Samstag, den 18.10.2025, kam es zwischen 18:15 und 18:30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in der Astruper Straße in Visbek zu einer Verkehrsunfallflacht. Ein Zeuge beobachtete die Tat, folgte der 35-Jährigen Unfallflüchtigen und alarmierte die Polizei. Bei dem Unfall wurde ein Kleinwagen beschädigt, welcher im Nachgang nicht mehr an der ...

