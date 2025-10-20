PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Diebstahl eines Rasenmähroboters

In der Zeit zwischen Samstag, 18. Oktober 2025 21:30 Uhr bis Sonntag, 19. Oktober 2025 10:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Straße Zur Knolke und entwendeten aus dem Garten einen Rasenmähroboter. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 12:27

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Einbruch in Bäckerei In der Zeit zwischen Samstag, 18. Oktober 2025 19:30 Uhr bis Sonntag, 19. Oktober 2025 05:45 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Grundstück einer Bäckerei in der Bether Straße, verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und entwendeten unter anderem Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen. Essen (Old.) - ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 10:52

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Visbek - Verkehrsunfallflucht Am Samstag, den 18.10.2025, kam es zwischen 18:15 und 18:30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in der Astruper Straße in Visbek zu einer Verkehrsunfallflacht. Ein Zeuge beobachtete die Tat, folgte der 35-Jährigen Unfallflüchtigen und alarmierte die Polizei. Bei dem Unfall wurde ein Kleinwagen beschädigt, welcher im Nachgang nicht mehr an der ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 08:06

    POL-CLP: Meldung aus dem Nordkreis

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe Am 19.10.2025, um 00:25 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeikommissariat Friesoythe einen 27-jährigen Mann aus Friesoythe. Dieser befuhr mit seinem Pkw die Huntestraße, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,63 Promille. Weitere polizeiliche Maßnahmen schlossen sich an. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren