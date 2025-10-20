PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Einbruch in Bäckerei

In der Zeit zwischen Samstag, 18. Oktober 2025 19:30 Uhr bis Sonntag, 19. Oktober 2025 05:45 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Grundstück einer Bäckerei in der Bether Straße, verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und entwendeten unter anderem Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Essen (Old.) - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 17. Oktober 2025 gegen 11:10 Uhr befuhr ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Lkw und Anhänger die L 840/Bunner Straße in Richtung Brokstreek. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, der Anhänger rutschte über die Berme in eine Hecke. Der Lkw-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Ein unbekannter Schlepperfahrer hatte geholfen den Anhänger wieder auf die Straße zu ziehen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Essen (Tel.: 05434/924700) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

