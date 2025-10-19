Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Meldung aus dem Nordkreis
Cloppenburg/Vechta (ots)
Friesoythe
Am 19.10.2025, um 00:25 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeikommissariat Friesoythe einen 27-jährigen Mann aus Friesoythe. Dieser befuhr mit seinem Pkw die Huntestraße, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,63 Promille. Weitere polizeiliche Maßnahmen schlossen sich an. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.
