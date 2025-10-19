POL-CLP: Meldung aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe / Markhausen - Verkehrsunfall mit Verletzten Am Samstagmorgen, gegen 10.45 Uhr, kam es auf der Hauptstraße in Markhausen zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Eine 61 Jahre alte Frau aus Friesoythe übersah beim Auffahren auf die Hauptstraße einen 59-jährigen Mann aus Molbergen. Beide Personen wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf ca. 20000,- Euro ...

