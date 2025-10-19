PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-CLP: Meldung aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe

Am 19.10.2025, um 00:25 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeikommissariat Friesoythe einen 27-jährigen Mann aus Friesoythe. Dieser befuhr mit seinem Pkw die Huntestraße, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,63 Promille. Weitere polizeiliche Maßnahmen schlossen sich an. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Polizeikommissariat Friesoythe
POKin Lepper
Telefon: 04491/ 93390
E-Mail: poststelle@pk-friesoythe.polizei.niedersachsen.de

oder

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

