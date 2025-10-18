Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta vom 18.10.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Fahren unter dem Einfluss von Alkohol, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, den 17.10.2025, gegen 13:20 Uhr befährt ein 44-jähriger Steinfelder mit einem Transporter in 49401 Damme die Straße Zum Rennplatz, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,06 Promille. Zudem wird im Zuge der Verkehrskontrolle festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Zudem werden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Einbruchdiebstahl aus PKW

Am Freitag, den 17.10.2025 kommt es in der Zeit von 16:00 Uhr bis 16:20 Uhr auf dem Hellmanns Damm in 49377 Vechta zu einem Einbruchdiebstahl aus einem auf einem Feldweg abgestellten PKW. Die Täter erlangen hierbei eine im PKW befindliche Handtasche und können sich unerkannt vom Tatort entfernen. Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern liefern können, oder zur Tatzeit auffällige Beobachtungen im Bereich Grünenmoor / Telbrake gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Vechta (04441-9430) zu melden.

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Freitag, den 17.10.2025, gegen 20:10 Uhr befährt ein 26-jähriger Damme mit seinem PKW die Barnstorfer Straße in 49424 Goldenstedt. Aufgrund eines mutmaßlichen technischen Defektes kommt der PKW von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum. Der Fahrzeugführer wird durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Am PKW entsteht ein Sachschaden von ca. 4000 Euro.

Bakum - Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Pedelec-Fahrer

Am Freitag, den 17.10.2025, gegen 21:55 Uhr kommt es auf der Cloppenburger Straße in 49456 Bakum zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec. Ein 17-jähriger Bakumer befährt mit seinem Pedelec den Radweg der Cloppenburger Straße und beabsichtigt die Fahrbahn in Richtung Vestrup zu überqueren. Hierbei übersieht er den auf der Cloppenburger Straße fahrenden PKW eines 44-jährigen Cloppenburgers. Es kommt zum Zusammenstoß zwischen PKW und Pedelec. Der 17-jährige wird durch den Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Am Pkw entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 5000EUR. Die Cloppenburger Straße wird aufgrund der Rettungsmaßnahmen und im Zuge der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt.

Vechta - Langförden - Einbruchdiebstahl aus Firmengebäude

Am Freitag, den 17.10.2025, um 22:45 Uhr dringen unbekannte Täter gewaltsam in das Firmengebäude einer in der Straße Mittelwand ansässigen Firma in 49377 Vechta-Langförden ein. Hierbei entwenden sie eine Vielzahl von Werkzeugen sowie einen auf dem Firmengelände abgestellten Transporter. Das entwendete Kraftfahrzeug kann wenige Zeit später im Bereich Calveslage verlassen aufgefunden werden. Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern liefern können, aber insbesondere auch Beobachtungen zu auffälligen Fahrzeugen oder dem entwendeten Transporter im Bereich Langförden und Calveslage gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Vechta (04441-9430) zu melden.

