Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Brand einer Lüftungsanlage

Am Freitagmorgen, gegen 07.05 Uhr, kam es im Saterland in einem metallverarbeitenden Betrieb zu einem Brand einer Lüftungsanlage. Diese konnte noch aus der Werkshalle herausgefahren werden und brannte draußen vollständig ab. Der Sachschaden wird auf ca. 80.000,- Euro geschätzt. Die Feuerwehr Scharrel löschte das Feuer.

Saterland - Zulassungsverstoß

Am Freitagmittag, gegen 11.30 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Mann aus dem Saterland mit einem Pkw von Ramsloh nach Scharrel. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der Zulassungszeitraum des angebrachten Saisonkennzeichens abgelaufen war. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell