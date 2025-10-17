Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am Donnerstag, den 16.10.2025, befuhr ein 7-jähriges Kind aus Vechta mit einem Fahrrad die Theresienstraße aus Richtung der Lüscher Straße kommend. In der Folge überholte es einen am Fahrbahnrand geparkten PKW. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW eines 20-jährigen Vechtaers. Danach stieß sie mit dem geparkten PKW zusammen. Das Kind verletzte sich leicht.

Vechta - Ausweichmanöver mit hohem Sachschaden

Am Donnerstag, den 16.10.2025, befuhr ein 33-jähriger PKW-Führer aus Goldenstedt die Oyther Straße stadtauswärts. Im Verlauf übersah er, dass vor ihm mehrere Fahrzeuge verkehrsbedingt bremsten. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich er nach rechts aus und kollidierte auf einem Gehweg mit mehreren abgestellten Pedelecs vor einer Bäckerei. Der Schaden wurde auf ca. 11000,- EUR geschätzt, verletzt wurde niemand.

Visbek - Trunkenheit im Verkehr

Am Donnerstag, den 16.10.2025, befuhr eine 44-jährige Fahrradfahrerin aus Visbek gegen 22:40 Uhr die Ahlhorner Straße mittig auf der Fahrbahn und in Schlangenlinien. Zudem war das Fahrrad nicht beleuchtet. Infolgedessen wäre es fast zu einem Zusammenstoß mit einem PKW gekommen. Die Visbekerin konnte durch eine Streifenwagenbesatzung stark alkoholisiert angetroffen werden. Infolgedessen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobenentnahme angeordnet.

Goldenstedt - Zwei Personen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am Donnerstag, den 16.10.2025, befuhr ein 40-jähriger PKW-Führer ohne deutschen Wohnsitz gegen 18:15 Uhr die Ellenstedter Straße in Fahrtrichtung Wildeshauser Straße. Im Verlauf übersah er den Kreuzungsbereich und stieß dort nahezu ungebremst mit dem PKW einer 49-jährigen Frau aus Goldenstedt zusammen, welche die Wildeshauser Straße in Fahrtrichtung Goldenstedt befuhr. Beide Fahrzeugführenden wurden leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell